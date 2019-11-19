"Газпром" завершил сварку газопровода в России для поставок газа в "Северный поток - 2"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Газпром" завершил сварочные работы на линейной части газопровода для поставок газа в "Северный поток - 2" на российской территории, готовит к пусконаладке его отправную компрессорную станцию, говорится в сообщении холдинга.

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"Завершена сварка запланированной к вводу в текущем году линейной части газопровода протяженностью около 880 км в рамках проекта развития газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке от Грязовца до компрессорной станции (КС) "Славянская", - отмечается в сообщении.

На компрессорной станции, являющейся отправной точкой для "Северного потока - 2", ведутся пусконаладочные работы.

Кроме того, продолжается строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая".

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что после получения разрешения от Дании на строительство участка газопровода через территориальные воды страны потребуется около пяти недель.