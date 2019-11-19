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Капремонт участка федеральной трассы в Тюменской области обойдется в 5 млрд рублей

Завершить все работы в регионе планируют до 20 октября 2021 года

ТЮМЕНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт участка федеральной дороги, соединяющей Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (ХМАО-Югра), обойдется в 5 млрд рублей, средства будут выделены из федерального бюджета, следует из информации, опубликованной во вторник на сайте госзакупок.

Трасса Р-404, является единственной трассой федерального значения, соединяющей Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Общая протяженность составляет более 1 тыс. км.

"Федеральное управление автомобильных работ провело аукцион на проведение капитального ремонта участка автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск (80 - 122 км). Стоимость контракта составляет более 5 млрд 53 млн рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет", - говорится в материалах.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, победителем аукциона стала производственная компания "Ханты-Мансийскдорстрой". Завершить все работы подрядчик обязан до 20 октября 2021 года.

Теги
РоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округ
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