"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Чаяндинском месторождении

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Газпром" завершает пусконаладочные работы на основных объектах обустройства Чаяндинского месторождения в рамках подготовки к первым трубопроводным поставкам газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

В частности, на месторождении закончено бурение 190 эксплуатационных газовых скважин. На Ковыктинском месторождении, газ которого поступит в "Силу Сибири" в начале 2023 года, идет эксплуатационное бурение. Как сообщалось ранее, запуск газопровода ожидается 2 декабря.

Важным элементом технологической цепочки поставок газа по "Силе Сибири" станет Амурский газоперерабатывающий завод. "В настоящее время завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий, на третьей линии смонтировано оборудование для разделения газа", - отмечается в сообщении "Газпрома".

Кроме того, реализуется проект расширения мощностей газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска.

В рамках развития Ямальского центра газодобычи на Бованенковском месторождении готовятся к вводу финальная, шестая по счету, дожимная компрессорная станция и новые эксплуатационные скважины. Ведется работа по обустройству Харасавэйского месторождения.

Работы на Ямале синхронизированы с расширением Северного газотранспортного коридора. Так, строятся компрессорные мощности на газопроводе "Бованенково - Ухта - 2". На газопроводе "Ухта - Торжок - 2" ведется подготовка к вводу в эксплуатацию нового компрессорного цеха. В стадии проектирования находятся газопроводы "Бованенково - Ухта - 3" и "Ухта - Торжок - 3".