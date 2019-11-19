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Медведев сообщил, что РФ и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции

При этом стороны согласовали значительную часть документов

ГОРКИ, 19 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт с учетом результатов переговоров премьеров. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

При этом он отметил, что значительная часть дорожных карт согласована. Российский премьер напомнил, что ранее был разработан 31 документ по интеграции в различных сферах. "Значительная часть дорожных карт согласованы. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы", - сказал премьер-министр РФ.

Переговоры в Горках продлились более семи часов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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