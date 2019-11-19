Бюджет Пензенской области принят в первом чтении с дефицитом в 719 млн рублей

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Бюджет Пензенской области на 2020 год принят в первом чтении большинством голосов депутатов на сессии Законодательного собрания региона во вторник. Дефицит бюджета составит 719 млн рублей, сообщила на сессии министр финансов региона Любовь Финогеева.

"Общий объем доходов бюджета на 2020 год составляет 55,9 млрд рублей. Расходы бюджета составят 56,6 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом в 719 млн рублей", - отметила Финогеева.

Бюджет региона на 2019 год был также принят с дефицитом. По итогам второго чтения, он составил 600 млн рублей, после всех поправок, к ноябрю - около 700 млн рублей.

Финогеева добавила, что показатели бюджета будут скорректированы, так как безвозмездные поступления из федерального бюджета пока не распределены в полном объеме. Бюджет региона на плановый период 2021 и 2022 годов прогнозирует профицитным, добавила министр.

Бюджет на 2020 год останется социально ориентированным, более двух третей средств направят на выполнение социальных обязательств, отметил спикер заксобрания Валерий Лидин. "66,6% средств направляется на выполнение социальных гарантий", - сказал Лидин на сессии.

По словам Финогеевой, в 2020 году планируется умеренный рост налоговых и неналоговых доходов. "Они увеличатся на 1,2 млрд рублей", - отметила министр. По ее словам, рост доходов позволит полностью выполнить обязательства по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы.