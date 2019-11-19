Новый премьер Молдавии приедет на переговоры к Медведеву

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду в Москве проведет переговоры с молдавским коллегой Ионом Кику. Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, на встрече планируется обсудить актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

47-летний Кику возглавил молдавское правительство неделю назад. 14 ноября парламент Молдавии утвердил правительство меньшинства во главе с Кику, который ранее занимал пост советника президента страны Игоря Додона по вопросам экономики. Правительство меньшинства было предложено парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после отставки кабинета Майи Санду и распада коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum ("Сейчас"). Визит в РФ предыдущего премьера Молдавии анонсировался на июнь, но неоднократно откладывался и так и не состоялся.

Медведев, поздравляя Кику с назначением на премьерский пост, пригласил его посетить Россию. Молдавский премьер придает большое значение визиту в Москву, поскольку "накопилось очень много проблем", требующих решения.

Темы переговоров

Ранее Додон рассказал ТАСС, что новый молдавский премьер Кику намерен обсудить с Медведевым важнейшие для страны вопросы, среди которых поставки газа в республику в ситуации, когда его транзит по территории Украины осложнен. По словам Додона, в программе визита премьера также встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. 11 ноября президент Молдавии заявлял, что в ближайшее время контракт может быть продлен на три года.

По словам Додона, в повестке предстоящих переговоров премьеров двух стран также вопросы расширения экспорта молдавской продукции в Россию, разрешений на экспорт для перевозчиков, социальной проблематики работающих в РФ трудовых мигрантов, другие вопросы торгово-экономического сотрудничества. Молдавия добивается снятия ограничений на поставки товаров в Россию, которые были введены после того, как в 2014 году республика подписала соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. В Москве эти действия объяснили опасностью реэкспорта европейских товаров. С 2016 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, которые ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.

В правительстве Молдавии сообщили, что в состав делегации вошли министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой, министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый, глава министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, который накануне назначен сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству вместо вице-премьера Василия Шовы, перешедшего из правительства в аппарат президента. Кроме того, в нее включены Башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах, а также руководитель совместного российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан.