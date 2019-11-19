Генсек ОПЕК отметил ведущую роль Путина в налаживании сотрудничества в рамках ОПЕК+

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сыграл ведущую роль в налаживании конструктивного сотрудничества между Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящими в этот картель государствами. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо во вторник в Австрийско-российском обществе дружбы, выступая с докладом на тему "ОПЕК и Россия: новая эпоха в международном энергетическом сотрудничестве".

По его словам, за последние три года отношения ОПЕК и России вышли на новый уровень. Развитие положительного взаимодействия способствовало заключению декларации о сотрудничестве стран ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК. Эти шаги были основаны на доверии и взаимном уважении и привели к заключению многосторонней договоренности с целью оптимизации совместных усилий на рынке нефти. "В связи с этим я должен признать абсолютную фундаментальную роль президента Российской Федерации, его превосходительства Владимира Путина, который был ведущим сторонником этого начинания. Эта поддержка была очевидна во время моей встречи с президентом Путиным на полях Российской энергетической недели в прошлом месяце", - отметил Баркиндо.

Генсек ОПЕК рассказал, что в ходе беседы "Путин признал большой успех декларации и хартии о сотрудничестве [ОПЕК+] и пообещал продолжение поддержки Россией в интересах производителей и потребителей". "Он также поблагодарил государства-участники за их постоянную приверженность и вклад в устойчивую стабильность на мировом рынке нефти", - добавил Баркиндо.

24 страны ОПЕК+ на июльской встрече в Вене в 2019 году подписали хартию бессрочного сотрудничества. Документ представляет собой обязательство, которое будет на добровольной основе исполняться каждой из стран-участниц и не создает никаких юридически обязывающих отношений между ними. Участие в хартии является добровольным и открытым.