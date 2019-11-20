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Министр финансов Украины намерена завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

По словам Оксаны Маркаровой, в настоящее время правительство страны продолжает переговоры с представителями фонда по новой кредитной программе

ТАСС, 20 ноября. Министр финансов Украины Оксана Маркарова намерена завершить сотрудничество своей страны с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году. Ее слова во вторник приводит Громадское телевидение.

"Мой амбициозный план состоит в том, чтобы суметь закончить ее [программу МВФ], чтобы в 2023 году перед нами не стояла необходимость в новом транше, а мы могли бы сами себя обеспечивать", - заявила Маркарова.

В настоящее время, отметила украинский министр, правительство продолжает переговоры по новой кредитной программе с миссией МВФ, находящейся в Киеве. "Программа, над которой мы работаем, хорошая, она позволит нам провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи", - указала она.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла 14 ноября в Киев, чтобы продолжить переговоры с властями Украины о новой программе финансового сотрудничества. Подводя итоги работы предыдущей миссии, которая находилась на Украине с 12 по 26 сентября, официальный представитель МВФ в стране Рон ван Роден заявил, что темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором выступает также доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

МВФ и долги

Действующая программа помощи stand-by была согласована Киевом и МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В декабре 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Киев планировал получить в текущем году два транша примерно по $1,3 млрд каждый, но этого так и не произошло.

В 2019 году Украина должна выплатить МВФ по долгам около $2 млрд.

В 2020 году, как рассчитывает правительство, Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,09 млрд гривен ($7,4 млрд), по внутренним - 217,08 млрд гривен ($8,86 млрд).

Подготовленный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает, что в следующем году на выплату государственного и гарантированного государством долга необходимо истратить почти треть бюджета страны - 424 млрд гривен (более $17,3 млрд).

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Украина
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