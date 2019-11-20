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Избранный президент Аргентины заявил, что страна сможет выплатить долг МВФ

Альберто Фернандес сообщил, что не собирается применять меры жесткой экономии

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заверил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, что у его команды есть план, позволяющей республике выплатить долг по кредиту международной организации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба политика.

"Мы разработали устойчивый план, который позволит нам расти и выполнить обязательства Аргентины перед МВФ и другими кредиторами. Мы берем на себя обязательство, которое сможем выполнить", - сказал Фернандес в телефонном разговоре с Георгиевой.

Избранный президент отметил, что не собирается применять меры жесткой экономии. "Я обязан предупредить, что в условиях, в которых находится экономика Аргентины, будет сложно осуществить новое сокращение бюджетных расходов", - сказал он. Георгиева в свою очередь отметила, что "МВФ хочет работать с Фернандесом, чтобы решить проблему инфляции и стимулировать рост".

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты действующий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму standby. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. Фернандес, который был избран президентом на прошедших 27 октября выборах, в ходе предвыборной кампании выступил с критикой договоренности с МВФ и заявлял о необходимости ее пересмотра, но обещал выполнить все долговые обязательства республики.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.

Теги
АргентинаФернандес, Альберто
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