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Торговая война

Глава Минторга США заявил, что Вашингтон и Пекин прорабатывают детали торговой сделки

По словам Уилбура Росса, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "настроена оптимистично" относительно перспектив заключения сделки

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти США и Китая сейчас прорабатывают детали, касающиеся сделки по торговле, она, вероятнее всего, будет достигнута. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business министр торговли США Уилбур Росс.

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Он выразил уверенность в том, что китайская сторона не сомневается в готовности президента США Дональда Трампа вводить новые пошлины на китайскую продукцию. "Думаю, они понимают, что он настроен серьезно", - отметил Росс. "Вопрос в проработке деталей и корректировке. Лишь таким путем можно понять, имеется ли на самом деле договоренность или нет. Именно это сейчас происходит", - добавил он.

По словам Росса, администрация Трампа "настроена оптимистично" относительно перспектив заключения сделки. Министр заострил внимание на том, что американский лидер не считает необходимым спешить в этом вопросе. "Его устраивает любой исход", - пояснил Росс. "Ему нравится, что мы взимаем пошлины", - добавил он.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

Теги
СШАКитайЧилиТрамп, ДональдРосс, УилбурТорговая война
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