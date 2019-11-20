"AliExpress Россия" упростил систему отслеживания товаров в рамках одного заказа

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. AliExpress совместно с "Почтой России" запускают новую систему отслеживания товаров в рамках одного заказа для российских пользователей. Об этом сообщил ТАСС представитель "AliExpress Россия" Антон Пантелеев.

Теперь после совершения заказа российские пользователи будут получать единый номер с информацией для отслеживания и получения нескольких товаров в объединенной посылке. До этого пользователи получали отдельные трекинг-номера для отслеживания разных товаров в рамках единого отправления.

"Россия - первая страна, где запускается такой проект. Он поможет повысить уровень сервиса продавцов и снизить риски по потере посылок", - отметил Пантелеев.

AliExpress в сентябре 2019 года запустил доставку нескольких недорогих товаров одной посылкой. Это упростило путь товара до покупателя, и на данный момент доля таких заказов превысила 30% от всех отправлений, сообщил представитель "AliExpress Россия". При этом скорость доставки объединенных заказов в среднем выше на 80%, отметил он.

Новая система тестируется на базе "AliExpress Россия" логистическим оператором Cainiao (входит в Alibaba Group). Следить за обновлением статуса заказа можно в личном кабинете, при этом такая опция будет доступна в приложении AliExpress, на сайте платформы, а также в приложении "Почты России".

AliExpress Россия - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group (MAIL), "МегаФона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ.