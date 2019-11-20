Силуанов назвал меры по улучшению инвестиционного климата в России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Регуляторная гильотина", закон о защите капиталовложений, создание равных конкурентных условий и нацпроекты помогут улучшить инвестиционный климат в России. Такое мнение высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"В последнее время мы добились устойчивых макроэкономических показателей - инфляция, курс, золотовалютные резервы. Но всего этого недостаточно, чтобы нам обеспечить нужные темпы роста [экономики]. Поэтому мы сейчас занимаемся не макровопросами, а микровопросами, а именно созданием комфортной среды для предпринимателей, созданием прогнозируемой среды для инвесторов", - сказал Силуанов.

По его словам, цель мер по улучшению инвестклимата - уверенность инвесторов, что инвестиции в России принесут хороший доход и будут защищены.

Среди главных мер правительства РФ, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в России, первый вице-премьер также назвал создание равных конкурентных условий с помощью налогового администрирования и более справедливого распределения бюджетных денег.

Инфляционные ожидания

По словам Силуанова, резкое снижение инфляционных ожиданий не всегда положительно для экономики, важно выходить на целевые показатели инфляции.

"Резкое изменение инфляционных настроений тоже не всегда положительно влияет. Но низкая инфляция - это ниже инфляционный налог, выше доходы предприятий, населения. Мы просто должны это делать в плановом порядке, должно быть прогнозируемо. Мы должны выходить на целевые показатели [инфляции]", - сказал Силуанов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что годовая инфляция в России будет составлять около 3%. Целевой показатель Банка России по годовой инфляции составляет 4%.