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Эксперт: маркировка позволит создать платформу для экономической интеграции в ЕАЭС

Легальный бизнес получит развитие за счет данных, предоставляемых системой, и возможность беспрепятственных поставок своей продукции в любую из стран

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общий подход к маркировке поможет создать единую цифровую платформу для экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

"Унифицированный подход к маркировке на пространстве всего союза расширит поле для сотрудничества в ЕАЭС в сфере цифровых проектов и позволит создать единую цифровую платформу для экономической интеграции стран. Легальный бизнес, включая малый, получит импульс к развитию за счет данных, предоставляемых системой, и возможности беспрепятственных поставок своей продукции в любую из стран", - сказал Дубин.

Таким образом он прокомментировал данные о том, что совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил предложение РФ о введении обязательной маркировки духов, туалетной воды, шин, пневматических резиновых покрышек, фотокамер, фотовспышек, ламп-вспышек и некоторой продукции легкой промышленности. Подготовка к обязательной маркировке этих товаров в России находится в активной фазе, отметили в ЦРПТ.

"В ходе пилотных проектов отработаны основные принципы цифровой маркировки, осуществлена прослеживаемость продукции, решено большинство вопросов, возникавших у отраслей", - уточнил Дубин.

Запрет на оборот немаркированных духов и туалетной воды, фотовспышек и ламп-вспышек будет введен не ранее 1 октября 2020 года; на оборот немаркированных шин и пневматических резиновых покрышек - не позднее 1 декабря 2020 года; на оборот немаркированных товаров легкой промышленности - не ранее 1 января 2021 года, сообщили ранее в пресс-службе ЕЭК.

О системе маркировки

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 года обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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