Кудрин назвал причины неисполнения расходов бюджета России в 2019 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Неисполнение расходов бюджета РФ в текущем году в размере 1 трлн рублей является следствием большого числа административных барьеров и слабого качества госуправления, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я в моем последнем заключении, которое я в парламенте на прошлой неделе представил, в этом году федеральный бюджет не использует своих ассигнований, назначений на 1 трлн рублей. То есть, в этом году разрешенные расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на 1 трлн рублей", - сказал Кудрин, выступая сессии форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Сэкономлен условно, потому что на самом деле там есть запланированные программы и проекты, которые не исполняются. Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей. Я вижу в этом слабое качество государственного управления, очень сложные процедуры, в том числе для инвестиционных проектов, очень сложные бюрократические процессы", - добавил он.

По его мнению, в данном случае проблема находится на стороне правительства, а не ЦБ.

"Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно, своевременно эти расходы осуществить. Таким образом, мне кажется, сегодня больше проблема на стороне правительства, а не Центрального банка", - заключил Кудрин.