МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития прорабатывает приватизацию дополнительных активов, которые можно предложить рынку. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"План по приватизации есть, сейчас Антон Германович [Силуанов] нам поручил его расширить. Мы смотрим дополнительные активы, которые можно предложить рынку", - сказал Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития сейчас рассматривает ряд сделок, но о них пока рано говорить.

Министр отметил, что "сейчас бюджет находится в таком состоянии, что нельзя приватизацию рассматривать как способ поднятия денег в бюджет, приватизацию нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, как привлечение дополнительных ресурсов на инвестиции".

Кроме того, по мнению Орешкина, необходимо концентрироваться на создании условий для развития частных компаний.