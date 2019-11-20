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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Обновлено 

Правительство не видит рисков роста безработицы в России из-за цифровизации

У государства есть программа по переобучению кадров, отметил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
Первый вице-премьер РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ не видит рисков роста безработицы из-за цифровизации экономики. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Многие опасаются - цифровизация, новая экономика, безработица. Ничего подобного, в других странах тоже идет технологический прорыв, там за счет высвобождения не идет безработица. Каких-то опасений, что мы получим социальный негатив, у нас абсолютно нет", - сказал Силуанов.

По его словам, если кадры, которые будут высвобождаться в процессе цифровизации, будут искать себе работу, у государства есть программа по их переобучению.

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Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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