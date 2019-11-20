Правительство не видит рисков роста безработицы в России из-за цифровизации

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ не видит рисков роста безработицы из-за цифровизации экономики. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Многие опасаются - цифровизация, новая экономика, безработица. Ничего подобного, в других странах тоже идет технологический прорыв, там за счет высвобождения не идет безработица. Каких-то опасений, что мы получим социальный негатив, у нас абсолютно нет", - сказал Силуанов.
По его словам, если кадры, которые будут высвобождаться в процессе цифровизации, будут искать себе работу, у государства есть программа по их переобучению.
Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"