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"Газпром" с 2025 года планирует поставки своего газа потребителям Хабаровского края

В настоящее время компания реализуется проект расширения мощностей газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

ТАСС, 20 ноября. Совет директоров "Газпрома" поручил председателю правления Алексею Миллеру обеспечить включение необходимых объемов газа в баланс добычи и распределения ПАО "Газпром" для обеспечения поставок газа потребителям Хабаровского края с 2025 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

Также поручено включение в инвестиционную программу ПАО "Газпром" с 2020 года мероприятий, необходимых для переподключения к магистральному газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" потребителей Хабаровского края, подключенных в настоящее время к магистральному газопроводу "Оха - Комсомольск-на-Амуре".

Сейчас поставки газа в Хабаровский край из ресурсов ПАО "Газпром" не осуществляются.

Совет директоров будет рассматривать отчеты о результатах проводимой работы по газоснабжению Хабаровского края два раза в год.

В настоящее время "Газпромом" реализуется проект расширения мощностей газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Идет доставка труб большого диаметра на сварочные базы, расположенные по трассе газопровода, для сварки двухтрубных секций.

Между ПАО "Газпром" и Хабаровским краем действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. По территории края проходит первая на Востоке России межрегиональная газотранспортная система - "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

Теги
РоссияМиллер, Алексей БорисовичХабаровский край
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