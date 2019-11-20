РБК: МЭР предложило создать новый орган для оперативной работы над структурными реформами

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило план структурных реформ для выхода экономики страны на превышающие среднемировые темпы роста - не менее 3% с 2021 года. План реформ согласован правительством, за их проведение будет отвечать правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы над структурными реформами Минэкономразвития предлагает создать специальный управляющий орган, сообщает в среду РБК со ссылкой на письмо главы Минэкономразвития Максима Орешкина в адрес первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Речь идет о создании подкомиссии по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ, которую может возглавить сам Орешкин. В ее функции, согласно предложению Минэкономразвития, войдет рассмотрение материалов по реализации структурных реформ, формирование предложений по дальнейшим мерам и подготовка заключений о ситуации в экономике страны.

Предлагается провести в декабре первое заседание правкомиссии по экономическому развитию с новыми задачами, а далее проводить собрания ежемесячно. Планируется, что главные направления структурных реформ утвердят на первом заседании. В план работы комиссии, согласно данным издания, войдут шесть пунктов: повышение эффективности рынка труда; улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса в стране; технологическое и инновационное развитие; развитие конкуренции; финансирование (включая развитие ипотечного рынка и долгосрочных пенсионных накоплений); увеличение рынка сбыта российских товаров и услуг. Ключевой задачей комиссии будет "координация госполитики по управлению совокупным спросом".

Отмечается, что Минэкономразвития хочет осуществить переход экономики РФ к рассчитанной на инвестиции модели роста. Для этого министерство хочет повысить желание частного сектора вкладывать средства в проекты, увеличить направленность государственных расходов на инвестиции, поднять норму сбережения домохозяйств, сформировать механизм поддержки предоставляющих бизнесу за инвестиции налоговые вычеты регионов. Это позволит увеличить долю инвестиций в ВВП страны до 25% с примерно 21%.

Также Минэкономразвития предлагает продолжить снижать уровень безработицы за счет борьбы со структурной безработицей в 20 регионах с самым низким показателем занятости; упростить получение гражданства РФ иностранным выпускникам российских вузов для увеличения притока профессиональных кадров; увеличить уровень занятости среди имеющих детей дошкольного возраста женщин за счет создания дополнительных мест в яслях в регионах и предоставления дополнительных возможностей переобучения и повышения квалификации и так далее.