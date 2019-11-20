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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Потанин рассчитывает на скорейшее принятие закона о цифровых активах

Ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бизнес-сообщество достигло хорошего диалога с Центробанком по вопросу о цифровых финансовых активах и ожидает скорейшего принятия соответствующего закона. Об этом президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Современные технологии распределенных реестров открывают возможность токенизировать... другие виды продукции и услуг, которые производят традиционные компании. Очень важно, чтобы было соответствующее регулирование, чтобы позволить результаты этого труда в оцифрованном виде запускать в оборот. Продвижение на этом пути в нашей стране, на мой взляд, идет вполне хорошими темпами, бизнес-сообщество достигло хорошего уровня диалога с ЦБ как с регулятором. Мы ожидаем скорейшего принятия закона о цифровых финансовых активах, которые откроют дверь для создания такого рода оборота", - сказал он.

Потанин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщал, что пилотный проект по токенизации продукции "Норникеля" будет запущен осенью этого года. По его словам, речь пойдет о контрактах для начала "в сотнях миллионах долларов". На этой неделе компания в ходе дня инвестора раскрыла, что продажи продукции "Норникеля" через токены в 2020 году могут составить 10-15% от всех продаж компании. Сделки будут осуществляться через цифровую платформу на базе IBM и Hyperledger.

О законопроекте

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. В первоначальной редакции он предполагал введение их определения (к таким активам относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта).

В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта. Сейчас документ готовится ко второму чтению в Госдуме.

Теги
РоссияПотанин, Владимир ОлеговичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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