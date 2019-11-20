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В России открылся первый гипермаркет обновленного формата с электронным сомелье

"Суперстор" находится в Краснодаре

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Магнит" в среду открыла в Краснодаре первый в России гипермаркет обновленного формата "суперстор", где покупателем стал доступен ряд современных технологий, включая систему электронного винного сомелье.

"Работа была проделана огромная. Я уверен, что этот магазин будет радовать и наших покупателей, и будет приносить радость сотрудникам. Это действительно большое событие: мы с вами делаем [гипермаркет] обновленным, современным, отвечающим требованиям современного рынка", - сказал в ходе церемонии открытия Руслан Исмаилов, директор по управлению розничной сетью "Магнит".

Он сообщил журналистам, что отличие ранее существовавших гипермаркетов от "суперстора" заключается в расстановке акцентов на особые категории продукции и применение современных электронных технологий. "Сегодня мы торжественно открываем первый в истории "суперстор". Мы расширили достаточно существенно - процентов до 30% - категорию свежих продуктов. "Суперстор" - магазин большого формата, который отвечает ежедневным потребностям", - отметил Исмаилов, добавив, что в "суперсторе" внедрили несколько десятков интересных решений для того, чтобы покупателям было удобно. 

Исмаилов пояснил, что акцент сделан также на собственную продукцию, производимую "Магнитом", а также на продукцию кубанского производства. "Это вина, в первую очередь, то, чем мы гордимся", - резюмировал он.

О ретейлере

Ранее сообщалось, что компания "Магнит" вступила в международную Ассоциацию ретейлеров и производителей потребительских товаров (The Consumer Goods Forum), подтвердив таким образом свои намерения внедрять принципы устойчивых деловых практик.

В структуру "Магнита" на данный момент входят 11 промышленных и четыре агропромышленных предприятия, они производят более 460 наименований продукции объемом около 200 тыс. тонн в год. Всего на предприятиях работают более 4,5 тыс. человек. По данным пресс-службы "Магнита", сеть магазинов в России превышает 21 тыс. магазинов.

В феврале 2018 года владелец и основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций сети за 138 млрд рублей. Сделка облагается НДФЛ, налоговые поступления делят между собой региональный и муниципальный бюджеты. Штаб-квартира компании находится в Краснодарском крае, где прописан Галицкий, таким образом, весь НДФЛ останется в регионе. "Магнит" является вторым по размеру выручки игроком российской продуктовой розницы (продажи свыше 1 трлн рублей в год) и первым по числу магазинов (около 16 тыс.).

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