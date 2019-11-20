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Строительство первого участка трассы Москва - Казань начнется во II полугодии 2020 года

Предполагается, что полностью трасса будет построена в 2027 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство первого участка платной трассы Москва - Казань - от Москвы до Владимира - начнется во втором полугодии 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов на заседании правительственной комиссии по транспорту в рамках выставки "Транспортная неделя-2019".

"В не менее грандиозную историю мы включаемся со следующего года, приступая к строительству М-12 - магистрали Москва - Казань. Вчера я доложил президенту страны, Путину Владимиру Владимировичу, о том, что со следующего года открывается полноценное финансирование и со второго полугодия мы начинаем стройку от Москвы до Владимира", - сказал вице-премьер.

Строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, а также южный обход Казани.

Проект трассы Москва - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования скоростной автодороги с обходом Тольятти составит 730 млрд рублей.

Ранее Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" объявили голосование по выбору названия новой платной трассы Москва - Казань. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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