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Комитет Госдумы поддержал штраф до 5 млн рублей за сделки с незаконно добытым янтарем

Добывать янтарь, нефрит или иные полудрагоценные камни можно только при наличии лицензии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал палате принять во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий миллионные штрафы и лишение свободы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями.

Как отмечается в пояснительных материалах, добывать янтарь, нефрит или иные полудрагоценные камни можно только при наличии лицензии. Однако статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о штрафе за самовольную добычу таких камней делает ее невыгодной лишь в том случае, если стоимость партии составляет менее 500 тыс. рублей.

Согласно приведенным в пояснительной записке данным, исходя из оценочной стоимости конфискованного янтаря, незаконный доход задержанных физических лиц может в среднем составлять более 800 тыс. рублей на одного человека в год. "Имеются оценки годового объема самовольной добычи янтаря в количестве более 200 тонн при стоимости свыше 16 млрд рублей. В этом случае оценка годового дохода лиц, занимающихся самовольной добычей янтаря, может достигать 10 млн рублей", - говорится в документе.

В связи с этим правительство предлагает внести поправки в Уголовный кодекс (УК), согласно которым за "совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома", лицам, уже ранее попадавшим под аналогичную статью КоАП, грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если речь идет о крупной партии камней, стоимость которой превышает 2,25 млн рублей, то штраф может составить 2 млн рублей, а тюремный срок - до четырех лет. Законопроектом предусмотрен штраф в размере 5 млн рублей в случае совершения указанного преступления группой лиц, максимальный срок лишения свободы увеличивается до шести лет.

Предлагается также дополнить статью УК о нарушении правил охраны и использования недр пунктом, согласно которому самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, но в том случае, если подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную добычу янтаря.

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