Глава ВТБ спрогнозировал сокращение количества банков

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Количество банков в России продолжит сокращаться, в том числе по мере введения новых требований ЦБ и роста издержек. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"С точки зрения пруденциального надзора и стабильности банковского сектора я все равно считаю, что слишком много банков и их количество, естественно, будет сокращаться по мере введения новых требований к капиталу, снижения доходности, роста издержек, может быть даже связанных с цифрой", - сказал он.

Костин добавил, что "самая трудная страница", касающаяся требований к банковскому капиталу, будет пройдена в следующем году.

"Тема довольно больная для нас - это рост требований по капиталу. Но думаю, что мы прошли самую трудную страницу или проходим с 1 января 2020 года. Дальше, я думаю, у нас есть разумный диалог с Центробанком, с тем чтобы не перегружать нашу повестку этими вопросами. Да, Центробанк хочет принять еще целый ряд мер, которые потребуют, наверное, роста капитала для выполнения операций, но, думаю, что здесь разумный компромисс будет достигнут".

Тем не менее Костин отметил, что в целом банковская система сегодня функционирует достаточно эффективно и дает рекордную прибыль в этом году.