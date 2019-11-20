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Мировой футбол
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Новак: российский бизнес примет участие в подготовке ЧМ-2022 по футболу в Катаре

В Дохе приветствуют поддержку компаний из РФ в организации чемпионата

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские компании готовы принять участие в подготовке Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак, закрывая четвертое заседание Российско-Катарской межправительственной комиссии.

"Мы обсудили участие российских компаний в подготовке Чемпионата мира в 2022 году", - сказал Новак. При этом представитель Катара отметил, что участие российского бизнеса в организации чемпионата приветствуется.

Он также добавил, что Россия пригласила инвесторов из Катара участвовать в проекте по строительству транспортного коридора "Север - Юг".

Теги
Новак, Александр ВалентиновичКатарРоссияМировой футбол
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