Новак: российский бизнес примет участие в подготовке ЧМ-2022 по футболу в Катаре

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские компании готовы принять участие в подготовке Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак, закрывая четвертое заседание Российско-Катарской межправительственной комиссии.

"Мы обсудили участие российских компаний в подготовке Чемпионата мира в 2022 году", - сказал Новак. При этом представитель Катара отметил, что участие российского бизнеса в организации чемпионата приветствуется.

Он также добавил, что Россия пригласила инвесторов из Катара участвовать в проекте по строительству транспортного коридора "Север - Юг".