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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Кудрин заявил, что реализация нацпроектов набирает скорость

Глава Счетной палаты также отметил, что расходы на нацпроекты приходят в норму

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Реализация нацпроектов набирает скорость, расходы приходят в норму, но часть из них может перейти на 2020 год. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Нацпроекты уже набирают скорость. Конечно, начало года - период формирования проектов, формирования новых объектов, расписывания по мероприятиям. Сейчас этот период завершился, сейчас, конечно, расходы уже приходят к какой-то норме. Может быть, все, что запланировано не успеется, перейдет на следующий год. В этом смысле я не считаю, что это какая-то очень острая проблема", - сказал Кудрин.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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