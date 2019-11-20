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В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявлял, что поставки СПГ помогут Киеву стать независимым от российских поставок
СПГ-терминал в Свиноуйсьце EPA/MARCIN BIELECKI
Описание
СПГ-терминал в Свиноуйсьце
© EPA/MARCIN BIELECKI

ВАРШАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Судно со сжиженным природным газом (СПГ) для Украины прибыло из США в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Об этом в среду сообщило посольство США в Киеве.

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"Американскому сжиженному природному газу на Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море - это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

31 августа представители правительств Польши, США и Украины подписали "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". По словам польских властей, "соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе". Министр энергетики США Рик Перри заявлял, что "поставки сжиженного природного газа в Польшу помогут Украине стать независимой от российских поставок газа".

Теги
УкраинаСШАПольша
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