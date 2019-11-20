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Кремль готовит телемост, чтобы лидеры РФ и КНР приняли участие в запуске "Силы Сибири"

Ранее источники сообщали, что "Газпром" и Китай согласовали дату запуска газопровода на 2 декабря

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Кремль прорабатывает возможность участия президента России Владимира Путина по телемосту в открытии газопровода "Сила Сибири", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе во время саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Путин и председатель КНР Си Цзиньпин "говорили о возможности опосредованного участия через совместный телемост [в церемонии запуска газопровода]". "Поэтому такая возможность сейчас прорабатывается", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

"Безусловно, это знаковое событие, важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным в ходе недавно состоявшейся беседы. Нельзя исключать, что такой телемост состоится", - отметил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил о возможности организации телемоста, чтобы российский и китайский лидеры приняли участие в церемонии запуска "Силы Сибири".

Источники ТАСС сообщали, что "Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря.

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
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