Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительственная комиссия вернула РЖД на доработку модель модернизации электричек

Вице-премьер Максим Акимов также предлагает обновить парк пригородных поездов за счет средств ФНБ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия вернула на доработку модель модернизации электричек, которую представили "Российские железные дороги". Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"На заседании правкомиссии по транспорту рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении <...> Могу сказать, что модель мы отправили на доработку, она в нынешнем виде, наверное, не целиком устраивает все стороны", - сказал вице-премьер.

"Проще сказать, что мы точно делать не будем - мы точно постараемся не перекладывать ни в коем случае затраты на модернизацию на потребителя. У нас за исключением центрального региона, Москвы, Московской области, нет премиального потребителя в этом сегменте, и люди не избалованы доходами. Нагружать пассажира платежом за модернизацию подвижного состава, наверное, неправильно. Мы в первом квартале завершим работу и точно скажем, где, когда, в какой динамике в ближайшие пять лет мы заменим пригородный пассажирский состав. Дали еще один квартал для того, чтобы РЖД смогло доработать эту модель", - отметил Акимов.

Обновление парка пригородных поездов

Вице-премьер предлагает обновить парк пригородных поездов за счет средств ФНБ. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах выставки "Транспортная Россия".

"На заседании правкомиссии по транспорту рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении... Мы будем задействовать источники [финансирования] внутри "Российских железных дорог", балансируя дивидендную политику. То есть направлять часть прибыли на амортизацию и на инвестирование в новый состав. И будем обращаться с предложениями для того, чтобы снизить цену заемного капитала, который необходимо привлечь для модернизации подвижного состава, для закупки новых вагонов, а это сотни новых вагонов, сотни новых вагонов электричек. Планируем обратиться к руководству страны для того, чтобы привлечь средства ФНБ", - сказал он.

Участие частного инвестора в капитале РЖД

Оснований для участия в капитале "Российских железных дорог" частных инвесторов на данный момент не существует, добавил Акимов.

"Это очень дальний горизонт, с моей точки зрения, сам пул обсуждаемых проектов и степень нагрузки на эту ключевую инфраструктуру такова, что нерезонно частному инвестору участвовать в капитале РЖД. Я напомню, кстати, у нас в капитале РЖД участвует частный инвестор, у нас привилегированная акция есть. Есть торгуемый долг частный, если брать капитал в целом, не только акционерный капитал. Это очень долгая перспектива, я никаких резонов на сегодняшний день даже рассмотрения этого вопроса не вижу", - сказал Акимов.

Реклама на ТАСС
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
ВТБ готов предложить "Ростелекому" финансирование сделки по покупке Tele2
В рамках сделки "Ростелекому" необходимо потратить 42 млрд рублей из собственных средств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС