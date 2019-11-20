Правительственная комиссия вернула РЖД на доработку модель модернизации электричек

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия вернула на доработку модель модернизации электричек, которую представили "Российские железные дороги". Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"На заседании правкомиссии по транспорту рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении <...> Могу сказать, что модель мы отправили на доработку, она в нынешнем виде, наверное, не целиком устраивает все стороны", - сказал вице-премьер.

"Проще сказать, что мы точно делать не будем - мы точно постараемся не перекладывать ни в коем случае затраты на модернизацию на потребителя. У нас за исключением центрального региона, Москвы, Московской области, нет премиального потребителя в этом сегменте, и люди не избалованы доходами. Нагружать пассажира платежом за модернизацию подвижного состава, наверное, неправильно. Мы в первом квартале завершим работу и точно скажем, где, когда, в какой динамике в ближайшие пять лет мы заменим пригородный пассажирский состав. Дали еще один квартал для того, чтобы РЖД смогло доработать эту модель", - отметил Акимов.

Обновление парка пригородных поездов

Вице-премьер предлагает обновить парк пригородных поездов за счет средств ФНБ. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах выставки "Транспортная Россия".

"На заседании правкомиссии по транспорту рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении... Мы будем задействовать источники [финансирования] внутри "Российских железных дорог", балансируя дивидендную политику. То есть направлять часть прибыли на амортизацию и на инвестирование в новый состав. И будем обращаться с предложениями для того, чтобы снизить цену заемного капитала, который необходимо привлечь для модернизации подвижного состава, для закупки новых вагонов, а это сотни новых вагонов, сотни новых вагонов электричек. Планируем обратиться к руководству страны для того, чтобы привлечь средства ФНБ", - сказал он.

Участие частного инвестора в капитале РЖД

Оснований для участия в капитале "Российских железных дорог" частных инвесторов на данный момент не существует, добавил Акимов.

"Это очень дальний горизонт, с моей точки зрения, сам пул обсуждаемых проектов и степень нагрузки на эту ключевую инфраструктуру такова, что нерезонно частному инвестору участвовать в капитале РЖД. Я напомню, кстати, у нас в капитале РЖД участвует частный инвестор, у нас привилегированная акция есть. Есть торгуемый долг частный, если брать капитал в целом, не только акционерный капитал. Это очень долгая перспектива, я никаких резонов на сегодняшний день даже рассмотрения этого вопроса не вижу", - сказал Акимов.