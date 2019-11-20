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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Обновлено 

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

В среднем за январь-сентябрь показатель составил 4,6%, отметил российский лидер
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен снижением уровня безработицы до 4,6%.

"Что касается рынка труда, то сокращается безработица: в среднем за январь - сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%, за три квартала текущего года он скромнее - 1,1%, но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста", - констатировал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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