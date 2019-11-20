Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Объем средств под управлением Российско-китайского инвестиционного фонда могут увеличить

Сейчас объем средств РКИФ составляет $2 млрд

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объем Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) может быть увеличен вдвое и более с текущих $2 млрд. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Мы активно привлекаем китайские инвестиции, и сейчас недавно мы начали обсуждение увеличения размера российско-китайского фонда, который может фактически больше чем удвоиться", - сказал он.

Ближневосточные партнеры также активно вкладываются в совместные проекты с РФПИ, добавил Дмитриев. Их привлекает стабильная макроэкономика и предсказуемая стабильная позиция России на фоне "турбулентности" в том числе в США и Гонконге.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорации (CIC). Деятельность РКИФ направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.

Теги
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Реклама на ТАСС
Медведев: законодательство о защите прав потребителей за 25 лет значительно улучшилось
Премьер-министр подчеркнул, что за это время была проделана колоссальная работа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС