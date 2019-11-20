Объем средств под управлением Российско-китайского инвестиционного фонда могут увеличить

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объем Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) может быть увеличен вдвое и более с текущих $2 млрд. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Мы активно привлекаем китайские инвестиции, и сейчас недавно мы начали обсуждение увеличения размера российско-китайского фонда, который может фактически больше чем удвоиться", - сказал он.

Ближневосточные партнеры также активно вкладываются в совместные проекты с РФПИ, добавил Дмитриев. Их привлекает стабильная макроэкономика и предсказуемая стабильная позиция России на фоне "турбулентности" в том числе в США и Гонконге.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорации (CIC). Деятельность РКИФ направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.