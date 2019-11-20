Путин: проекты для вложения ФНБ прорабатываются, но "разбрасываться деньгами не будем"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Проекты для вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) находятся в продвинутой стадии проработки, но "разбрасываться деньгами не будем", заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы участников инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Уже в принципе проекты выбираются, они в общем и целом находятся в большой стадии проработки. Вот в таком ключе и будем действовать дальше", - сказал он. "Будем действовать очень аккуратно, разбрасываться деньгами не будем", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что вопросы расходования средств ФНБ прописаны в российском законодательстве, в том числе Налоговом кодексе. "Мы имеем право тратить в соответствии с принятыми решениями на уровне законодателей только в том случае, если уровень ФНБ достигнет 7%, превысит 7%. Он сейчас превысил 7%, это правда", - отметил глава государства. Поэтому сейчас должны приниматься решения о том, что и как необходимо сделать с имеющимися свободными ресурсами.

"В соответствии с действующим законодательством, эти средства должны направляться на проекты на возвратной основе. Это должны быть, конечно, прежде всего инфраструктурные проекты, которые дают отдачу для всей экономики", - сказал Путин. По его словам, необходимо думать и о такой важнейшей социально-экономической составляющей, как реальные доходы граждан страны.

"Повторяю, разбрасываться средствами из таких источников бессмысленно, потому что они исчерпаемы, если действовать неаккуратно. Но, для того чтобы толкнуть развитие экономики, и на этой базе дать какой-то социальный эффект, мы, конечно, должны и будем это делать", - заключил президент.