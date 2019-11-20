Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объеме 15 млрд кубометров в год

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Россия Украине напрямую поставлять 15 млрд кубометров газа.

При этом Новак отказался комментировать перспективы газовых консультаций, "поскольку нужно дождаться официального ответа от украинской стороны на предложение "Газпрома". "Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать", - заключил он.

Новак также сообщил, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года. "Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти. Может быть и в этом году постараются сделать, это зависит от технических нюансов", - сказал министр.