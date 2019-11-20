Украина за девять месяцев импортировала из России товаров на $5,4 млрд

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Украина в январе - сентябре экспортировала в Россию товаров на $2 млрд 453 млн, а импорт товаров из РФ составил $5 млрд 416 млн. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины с РФ составило $2 млрд 963 млн. Конкретной структуры закупок с РФ Госстат не приводит.

С 1 января 2016 года Россия в связи с вступлением в силу экономической части соглашения об Ассоциации Украины с ЕС для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в отношении Украины. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России, действующие с августа 2014 года. Под запрет попал ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции.

Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года. Впоследствии Киев неоднократно расширял санкционные ограничения в отношении российских товаров. Последнее решение такого рода касается запрета с 1 августа 2019 года ввоза на территорию страны легковых автомобилей, автобусов, тракторов, грузовиков и мотоциклов российского производства.

Лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял в марте 2019 года, что потери Украины от взаимных экономических санкций с РФ достигают $20 млрд в год.