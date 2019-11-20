Новак: поставки газа по "Северному потоку - 2" могут начаться в ближайшие месяцы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти. Может быть и в этом году постараются сделать, это зависит от технических нюансов", - сказал министр.

Сохранение прогноза по добыче нефти

Новак также сообщил журналистам, что объем добычи нефти в России по итогам 2019 года может составить 556-560 млн тонн. "Прогноз добычи нефти не изменился. Мы говорили, что по году будет 556-560 млн тонн, насколько я помню", - сказал он. Летом Новак озвучивал прогноз по итогам 2019 года в 556-557 млн тонн нефти, то есть примерно на уровне 2018 года.

При этом министр отметил, что небольшое отклонение от прогноза не повлияет на исполнение Россией условий сделки ОПЕК+. "Мы не меняли прогноз. В принципе, это не так важно, разница в полпроцента. Поэтому у нас все идет в соответствии с договоренностями в рамках ОПЕК и с планами компаний", - добавил он.

В 2018 году, по данным Минэнерго РФ, добыча нефти в России составила 555,9 млн тонн. Ранее Новак допускал, что добыча нефти в 2019 году может достигнуть и 558 млн тонн.

Рост добычи газового конденсата

Запуск новых газовых месторождений, а вместе с ним и рост добычи газового конденсата помешает России полностью исполнить квоту по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, рассказл Новак.

"Мы стараемся выйти на плановый уровень (сократить добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года - прим. ТАСС). Есть определенные нюансы, которые, как мы ранее отмечали, в течение зимнего периода оказывают влияние", - сказал министр, пояснив, что речь идет о росте добычи газового конденсата в связи с запуском новых газовых месторождений.

По словам Новака, газовый конденсат не нужно учитывать в общей добыче, так как он "на рынок не уходит". "Мы считаем, что его не надо учитывать, потому что это совсем другое направление, касающееся добычи газа и поставок газа", - сказал он.

Новак отказался комментировать позицию России в соглашении ОПЕК+ на предстоящих в декабре переговорах. При этом Новак заметил, что замедление темпов роста добычи сланцевой нефти в США будет влиять на решение, как один из факторов. "Это один из факторов важных, потому что все-таки влияет на предложение. Это учитывается в общем энергобалансе", - пояснил министр.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца I квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК". На встрече в начале декабря 2019 года страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года.