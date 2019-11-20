Путин: результаты работы кабмина по обеспечению роста доходов граждан пока скромные

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Результаты работы правительства РФ по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут - и в номинальном, и в реальном выражении. Однако при этом реальные располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, эта важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь пока весьма скромные", - указал президент России.

Он также подчеркнул, что "залог устойчивого, долгосрочного роста благополучия граждан - это динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру". "Все задачи в этой связи перед правительством поставлены. Очень рассчитываю, что в тесной координации с Банком России, деловым сообществом они будут успешно реализованы", - отметил Путин.

Глава государства указал на необходимость добиться "кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных передовых технологий, роста квалификаций и новых компетенций".