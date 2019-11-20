Рапота: Союзное государство открыто к диалогу с Литвой по БелАЭС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Союзное государство при необходимости готово вступить в диалог с Вильнюсом по вопросам строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) рядом с литовской границей. Об этом заявил в среду госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота.

"Я к сторонней точке зрения стараюсь относиться уважительно. Есть позиция Литвы, что-то им не нравится, давайте послушаем, какая мотивация, - сказал Рапота. - Мы готовы, если это зависит от Союзного государства, вступать с ними в диалог: что-то объяснять, что-то рассказывать".

Госсекретарь считает, что в ситуации вокруг БелАЭС "надо проявить терпение и готовность к конструктивному диалогу". При этом, отметил он, у Белоруссии есть суверенное право строить на своей территории то, что "она считает возможным и необходимым".

Рапота добавил, что строительство БелАЭС проходит под контролем соответствующих европейских структур. "Литва как член Евросоюза должна понимать, что это строительство идет под контролем в том числе институтов ЕС", - сказал госсекретарь.

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока запланирован на начало 2020 года, второго - на вторую его половину.

Литва считает БелАЭС небезопасной, так как Минск якобы не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил эту станцию угрозой национальной безопасности и принял закон, запрещающий покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность объекта будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.