Экономика, нацпроекты, климат. О чем Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Россия зовет!". Приводим основные тезисы из его выступления.
Экономическая ситуация в РФ
В России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. В нынешнем — темпы прироста скромнее, но во втором полугодии Минэкономразвития ожидает ускорения. Что касается других прогнозов, то президент не исключил, что в 2020 году инфляция может составить 3% и даже ниже.
Путин удовлетворен денежно-кредитной политикой ЦБ, а также ситуацией на рынке труда. Снижение безработицы до 4,6% он назвал самым низким показателем в современной истории России.
Но несмотря на определенные успехи, президент считает скромными достижения правительства в улучшении реального благосостояния населения.
Торговые войны
Путин считает, что мировая экономика вряд ли уйдет в рецессию в ближайшее время, несмотря на торговые войны. США вводят ограничения против Китая, так как экономика КНР более эффективная. По мнению президента, именно это является основной причиной напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Попытки сдержать развитие России и Китая президент называет недобросовестной конкуренцией и прогнозирует, что эти действия будут продолжаться. Так, президент назвал "выстрелом в собственную ногу" решение США о запрете на работу американских компаний на российском шельфе.
В свою очередь Россия и другие страны Евразийского экономического союза продолжают подготовку новых соглашений о зонах свободной торговли с тщательно сбалансированными условиями.
Отношения с США
Россия готова к сотрудничеству с США в той мере, в какой к этому готов Вашингтон. Совместные интересы есть с точки зрения обеспечения международной безопасности, в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, в сфере охраны природы и так далее.
Президент напомнил, что после сокращения товарооборота РФ и США при президенте Бараке Обаме до $20 млрд за два года президентства Дональда Трампа он вырос до $25 млрд, "хотя и этого мало".
Путин надеется, что внутриполитические факторы в США однажды перестанут влиять на отношения с РФ. Президент также назвал миф о российской угрозе выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде. Все больше стран понимают это, а потому Соединенным Штатам будет необходимо предпринять какие-то шаги для изменения качества своих отношений с союзниками из Европы в рамках НАТО.
Изменение климата
Россия выполнит все обязательства, взятые по Парижскому соглашению по климату, пускай они даже больше обязательств Евросоюза. В крупнейших городах, где находятся главные эмитенты, будут применять выработанные и принятые на законодательном уровне решения, вводиться штрафные санкции.
Путин напомнил, что Россия участвовала в Киотском протоколе и выполнила взятые на себя обязательства."Будем этим последовательно заниматься", - заверил президент РФ.
При этом полный отказ от углеводородов в энергетике, по мнению Путина, может вернуть человечество в пещеры. Россия как ответственная страна стремится к тому, чтобы баланс ее энергетики был как можно более "зеленым".
Нацпроекты
На сегодняшний день примерное освоение средств, предусмотренных на национальные проекты, составляет 64%.
У правительства нет цели эти деньги истратить, важен результат от этих расходов, который должен выразиться в увеличении темпов экономического роста, в повышении производительности труда, в улучшении качества трудовых ресурсов и в конечном итоге отразиться на благосостоянии людей.
По словам главы государства, федеральному центру и регионам следует больше внимания уделять взаимодействию, так как средства выделяются из федерального бюджета, а осваиваются субъектами.
Импортозамещение
Путин заявил, что санкции пошли на пользу российской экономике. Процесс импортозамещения коснулся широкого спектра отраслей: сельского хозяйства, медицины, фармацевтики, ОПК.
В результате были достигнуты положительные результаты. При этом президент признался, что у него были определенные тревоги после введения первых ограничений.
Кризис на Украине
Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Зеленским. При этом он считает, что украинский лидер искренне хочет улучшить ситуацию на юго-востоке Украины.
"Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", - отметил президент, добавив при этом, что идеи пересмотра "Минска-2" неприемлемы и контрпродуктивны для урегулирования конфликта.
Ситуация в ЕС
У стран Восточной Европы через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Евросоюза. По словам Путина, противоречия внутри Сообщества возникли из-за особенностей распределения налогов, когда значительная часть средств передовых стран Европы идет на "поддержание штанов тем, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития, и это исчисляется десятками миллиардов евро".
На рубеже 2028 года некоторые страны Восточной Европы достигнут такого уровня развития, при котором будут вынуждены не получать гранты, а выплачивать их. В качестве примера президент привел Великобританию, которая устала платить дотации.
Комментируя выступление одного из участников, который провел параллели между кризисом, предшествовавшим распаду СССР, и теми внутренними трудностями, с которыми сейчас сталкивается Евросоюз, президент заявил, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий. Путин обратил внимание на то, что "количество принимаемых обязательных для всех стран Евросоюза решений Европарламента больше, чем количество обязательных решений, которые принимались Верховным Советом СССР в отношении советских республик".