Экономика, нацпроекты, климат. О чем Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет!"

В России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. В нынешнем — темпы прироста скромнее, но во втором полугодии Минэкономразвития ожидает ускорения. Что касается других прогнозов, то президент не исключил, что в 2020 году инфляция может составить 3% и даже ниже.

Путин удовлетворен денежно-кредитной политикой ЦБ, а также ситуацией на рынке труда. Снижение безработицы до 4,6% он назвал самым низким показателем в современной истории России.

Но несмотря на определенные успехи, президент считает скромными достижения правительства в улучшении реального благосостояния населения.