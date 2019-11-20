Путин: ЕАЭС продолжает подготовку новых соглашений о зонах свободной торговли

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и другие страны Евразийского экономического союза продолжают подготовку новых соглашений о зонах свободной торговли, условия торговли по которым должны быть тщательно сбалансированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Это сложная экспертная работа, результат которой должен быть тщательно сбалансирован, мы с вами все это прекрасно понимаем. Но работа идет, и мы обязательно будем двигаться в этом направлении", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему в последнее время стало появляться меньше сообщений о подготовке соглашений о зонах свободной торговли.

По словам президента, такого рода работа не приостанавливалась.

"Если что-то и затихло, то это обсуждение в прессе. А работа идет без остановок, ритмично идет. Мы уже заключили несколько договоров о зоне свободной торговли с нашими партнерами, включая, скажем, Вьетнам. Идет работа с Китаем, с Израилем, с Египтом. Мы исходим из того, что мы будем двигаться по этому пути", - сказал Путин.

Как отметил президент, эксперты прорабатывают вопросы доступа товаров и услуг на рынки своих стран, в том числе в рамках сопряжения Евразийского экономического союза и масштабного китайского проекта в экономической сфере "Один пояс, один путь".

"Это непростая работа, мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И государства - члены Евразийского экономического союза, конечно, тщательно должны анализировать, какие группы товаров, на каких условиях будут поступать на наш рынок общий, каковы будут последствия от поступления этих товаров на наш рынок, что мы получим взамен от того, что либерализуем доступ на наш рынок товаров и услуг из других стран", - сказал Путин.