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На восстановление Тырныаузского месторождения в КБР необходимо более 27 млрд рублей

И. о. министра экономического развития КБР Борис Рахаев не исключил, что в проекте примет участие Корпорации развития Северного Кавказа

НАЛЬЧИК, 20 ноября. /ТАСС/. Реализация проекта восстановления Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии (КБР), по предварительным данным, обойдется в сумму более 27 млрд рублей, сообщил в среду и. о. министра экономического развития КБР Борис Рахаев, выступая в парламенте региона.

"Что касается капиталоемкого проекта восстановления Тырныаузского месторождения [вольфрамо-молибденовых руд], мы прошли фазу сложную. Лицензия этим предприятием приботретена, проведена большая работа. Головная компания, которая занимается в основном этим проектом, работает с Внешэкономбанком. Надеюсь, что до конца года у них будет заключено какое-то соглашение об открытии кредитной линии или уже о начале кредитования этого проекта. Стоимость проекта, по предварительным данным, превышает 27 млрд рублей", - сказал Рахаев, отметив, что в проекте участвует компания "Ростех".

По его мнению, вероятность реализации проекта достаточно высокая. "Мы не исключаем, что в этом проекте примет участие Корпорации развития Северного Кавказа. Если будут участвовать Внешэкономбанк, "Ростех" и Корпорация развития Северного Кавказа, то, думаю, что этот проект вполне реализуем", - добавил Рахаев.

О проекте

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" - дочерняя компания госкорпорации "Ростех" - стала единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения. В апреле 2018 года были объявлены итоги конкурсных процедур - принято решение предоставить "Эльбрусскому горнорудному комбинату" лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд. При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих мест.

Залежи молибденита у реки Баксан вблизи села Герхожан были обнаружены в 1934 году, чуть позже там нашли и вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) был введен в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат реконструировали для добычи 10 млн тонн руды в год. Но с 1993 года производство начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом.

В 2016 году была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. Среднее содержание триоксида вольфрама в рудах составляет 0,473%. В результате переоценки балансовые запасы уменьшились в 2,5-2,8 раза и составляют около 210 тыс. тонн триоксида вольфрама различных категорий.

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