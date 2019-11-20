Путин: отказ от углеводородов в энергетике может вернуть человечество обратно в пещеры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полный отказ от углеводородов в энергетике может привести к тому, что человечество утратит цивилизацию и снова вернется в пещеры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Россия как ответственная страна стремится к тому, чтобы баланс ее энергетики был как можно более "зеленым", отметил глава государства. И на сегодняшний день российский энергобаланс является одним из самых "зеленых" в мире: страна в значительной мере использует гидроэнергетику, атомную энергетику и газовую генерацию, подчеркнул президент. При этом в мире до сих пор для получения тепла достаточно активно используется уголь, что негативно влияет на экологическую ситуацию, напомнил он.

"В этом смысле пренебрежение таким самым чистым углеводородом, как газ, на мой взгляд, является абсолютно странным. Когда продвигают идеи подобного рода (полный отказ от углеводородов - прим. ТАСС), мне кажется, что человечество может опять оказаться в пещерах, но только по причине того, что не будет ничего потреблять. Если вот так вообще всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию солнца или ветра, или приливов, то, знаете... На сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики человечество не сможет выжить, сохранить свою цивилизацию", - сказал Путин.

При этом, безусловно, необходимо концентрировать ресурсы на развитии возобновляемых источников энергии, водородных источников и других чистых источников, которые "сохранят природу на многие тысячелетия вперед на будущих поколений", заключил глава государства.