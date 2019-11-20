Титов попросил Генпрокуратуру пересмотреть обвинение бизнесмену Каковкину

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов попросил Генпрокуратуру пересмотреть позицию гособвинения при рассмотрении в апелляционной инстанции дела бизнесмена Андрея Каковкина, осужденного за мошенничество, сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена со ссылкой на письмо Титова заместителю генпрокурора Леониду Коржинеку.

Каковкин стал первым фигурантом "лондонского списка" Бориса Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018 года. 23 октября 2019 года приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был осужден за мошенничество и приговорен к 3 годам лишения свободы. "В приговоре утверждается, что вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей. В то же время представитель потерпевшего - ООО "МКТ" - в суде пояснила, что не знает, кем и каким образом похищены денежные средства компании. Из показаний большинства свидетелей также не следует наличие у Каковкина умысла на хищение", - отмечается в письме бизнес-омбудсмена.

В приложенной к письму справке констатируется, что обвинение Каковкину строится на договоре займа на 10 млн рублей между ООО "Дитис" и ООО "Торговый дом "Гриф", учредителем и генеральным директором которого он и являлся. Договор был заключен в 2015 году на срок до 31 декабря 2018 года, вплоть до декабря 2017 года 9,989 млн рублей оставались на счете торгового дома "Гриф", пока не были возвращены потерпевшей стороне. Несмотря на то, что у Каковкина была реальная возможность распорядиться этими средствами по своему усмотрению, он этого не сделал.

"Важно отметить, что Андрей Каковкин добросовестно исполнял все возложенные на него процессуальные обязанности, не нарушал процессуальные ограничения, а также ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении двух малолетних детей. В изложенных обстоятельствах приговор даже при наличии доказанности вины в хищении представляется чрезмерно суровым", - сказано в документе. Сторона защиты Каковкина подала в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда апелляционную жалобу на приговор, дата рассмотрения еще не назначена.

"Лондонский список" - условное название списка российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Как сообщали ранее в пресс-службе Титова, Генеральная прокуратура предложила разработать поправки в УПК, которые дадут гарантии этим бизнесменам о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ.