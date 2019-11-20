Набиуллина: идея индексировать социальные расходы на целевой уровень инфляции разумна

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Банк России считает разумным предложение индексировать расходы, в том числе социальные, не на прогнозный, а на целевой уровень инфляции. Об этом заявила в среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Говоря о предложении относительно "индексации расходов, социальных расходов, возможно, на целевую инфляцию [4%], а не на прогноз, который бывает ниже или выше", Набиуллина отметила, что оно "кажется очень разумным".

"Потому что, напомню, когда у нас инфляция была высокая, чтобы мы достигли целевой инфляции, многие расходы как раз индексировались на целевую инфляцию. Временно, пока инфляция низкая, мы могли бы рассмотреть этот вариант, и мне кажется это тоже правильное предложение", - сказала она.