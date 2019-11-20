Москва до 2022 года увеличит присутствие бизнеса на семи социально значимых рынках

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Москва до 2020 года увеличит присутствие бизнеса еще в семи социально-значимых сферах, среди которых рынки вычислительной техники и программного обеспечения, медицинского и свето-технического оборудования, полиграфии и печати, транспортных и клининговых услуг, тем самым снижая долю участия государства в экономике. Об этом в среду сообщил глава департамента по конкурентной политике города Москвы Геннадий Дегтев.

"По стандарту, определенному до 2020 года, где речь шла о развитии конкуренции на 33 рынках, столица уже выполнила показатели по абсолютному большинству направлений. Сегодня Москва готова не только обновить дорожную карту развития конкуренции, но и включить в нее дополнительные перечни рынков, важных для развития мегаполиса. В обновленный список вошли еще семь социально значимых рынков. Среди них - рынки вычислительной техники и программного обеспечения, медицинского и свето-технического оборудования, рынки полиграфии и печати, транспортных и клининговых услуг", - приводит слова Дегтева пресс-служба.

Он отметил, что до 2022 года будет проведена целая серия мероприятий, позволяющая увеличить на этих рынках долю частных организаций "и, тем самым, повысить уровень конкуренции".

Москва за последние годы увеличила присутствие бизнеса на рынке благоустройства, сбора и утилизации отходов в 4,5 раза, на рынке отдыха и оздоровления детей - в 3,5 раза, на рынке розничной торговли лекарственными препаратами - в полтора раза. Как отмечают в пресс-службе департамента, столица стала одним из трех регионов, где план развития конкуренции выполнен более чем на 90%.