ОАК планирует сократить срок создания самолетов до семи-восьми лет

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует сократить время, которое необходимо на разработку и начало серийного производства самолетов, с 20 лет до семи-восьми. Об этом сообщил главный конструктор - заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков.

"Сегодня перед ОАК стоит задача сократить большой срок в 20 лет <...> до семи-восьми лет на создание авиационных комплексов", - сказал Коротков во время лекции в рамках VI Международной недели авиакосмических технологий в Московском авиационном институте (МАИ).

По словам замгендиректора корпорации, это необходимо, поскольку за 20 лет технологии сильно меняются.

В 2009 году КБ Туполева (входит в ОАК) подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром "Посланник", в результате которых был подготовлен эскизный проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Разработка ПАК ДА ведется с 2013 года. Юрий Борисов, находясь в должности заместителя министра обороны РФ (ныне вице-премьер правительства России), заявил, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 годы.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основные компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.