Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОАК планирует сократить срок создания самолетов до семи-восьми лет

По словам замгендиректора корпорации Сергея Короткова, это необходимо, поскольку за 20 лет технологии сильно меняются

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует сократить время, которое необходимо на разработку и начало серийного производства самолетов, с 20 лет до семи-восьми. Об этом сообщил главный конструктор - заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков.

"Сегодня перед ОАК стоит задача сократить большой срок в 20 лет <...> до семи-восьми лет на создание авиационных комплексов", - сказал Коротков во время лекции в рамках VI Международной недели авиакосмических технологий в Московском авиационном институте (МАИ).

По словам замгендиректора корпорации, это необходимо, поскольку за 20 лет технологии сильно меняются.

В 2009 году КБ Туполева (входит в ОАК) подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром "Посланник", в результате которых был подготовлен эскизный проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Разработка ПАК ДА ведется с 2013 года. Юрий Борисов, находясь в должности заместителя министра обороны РФ (ныне вице-премьер правительства России), заявил, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 годы.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основные компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев: законодательство о защите прав потребителей за 25 лет значительно улучшилось
Премьер-министр подчеркнул, что за это время была проделана колоссальная работа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС