Госдума приняла закон о перечислении Банком России в бюджет доходов от доли в Сбербанке

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о порядке перечисления Центральным банком РФ в федеральный бюджет доходов от участия в капитале Сбербанка России в 2020, 2021 и 2022 годах. Закон является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Доходы от участия в капитале Сбербанка подлежат перечислению в бюджет до 1 августа 2020 года, 2021 и 2022 года соответственно. Предполагается, что эту сумму в виде дивидендных выплат получит ЦБ РФ, а затем перечислит ее в федеральный бюджет.

Согласно принятой в первом чтении норме, это положение должно было закрепляться на постоянной основе (ранее аналогичная норма принималась на один год). Но во второму чтению была одобрена поправка, согласно которой это положение закрепляется сроком на три года.

Федеральный бюджет РФ может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд рублей в 2020 году, 254,6 млрд рублей и 282,5 млрд рублей в 2021 и 2022 годах соответственно. Об этом говорится в сопроводительных материалах к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Доля участия Банка России в уставном капитале ПАО "Сбербанк России" составляет 50% плюс одна голосующая акция. Сумма дивидендов, полученная Банком России в 2018 году от Сбербанка, составила 135,5 млрд рублей, в 2017 году - 67,8 млрд рублей, в 2016 году - 22,2 млрд рублей, в 2015 году - 5,1 млрд рублей, за 2014 год - 36,1 млрд рублей.