Восемь стран ЕС рискуют нарушить бюджетные нормы союза

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Восемь стран-членов еврозоны, включая Францию и Италию, рискуют нарушить в 2020 году бюджетные нормы Евросоюза. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Бюджетные планы девяти государств-членов соответствуют нормам, планы еще двух стран соответствуют нормам в общих чертах, а планы восьми государств рискуют нарушить пакт о стабильности и росте в следующем году", - сказал он.

По его словам, речь идет о Франции, Бельгии, Испании, Италии, Португалии, Словении, Словакии и Финляндии. Более того, еврокомиссар отметил, что четыре страны из этого списка - Бельгия, Франция, Италия и Испания - вряд ли смогут привести свои бюджетные планы в соответствие с европейскими нормами, так как у них имеется очень высокий уровень госдолга.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, она подготовит следующие шаги для улучшения ситуации. Кроме того, ЕК попросила Еврогруппу и Совет ЕС обсудить отчет и также принять участие в решении данной проблемы.