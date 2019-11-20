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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

СП ВТБ и "Ростелекома" допускает возможность покупки других компаний

Первый зампрезидента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин отметил, что в качестве партнеров по реализации тех или иных технологических и бизнес-решений они открыты

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совместное предприятие банка ВТБ и госоператора "Ростелеком" в области обработки больших данных может рассмотреть возможность покупки других компаний. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Возможно, мы будем смотреть на приобретение каких-то дополнительных компаний, которые позволят ускорить технологическое развитие", - сказал Олюнин, говоря о дальнейших планах работы создаваемого СП.

По словам банкира, СП начнет работать до конца этого или в самом начале следующего года. "Мы не предполагаем на данном этапе вхождения в капитал других участников. Мы создаем компанию 50 на 50. Но в качестве партнеров по реализации тех или иных технологических и бизнес-решений, безусловно, мы открыты и будем приветствовать широкий круг партнеров. Например, поставщиков деперсонализированных данных или их приобретателей, которым нужны данные о клиентах и о сервисах, которые нужны клиентам. Также мы приветствуем на нашей платформе разработчиков продуктов и услуг на основе больших данных", - добавил он.

"Ростелеком" и ВТБ создадут совместное предприятие в области работы с большими пользовательскими данными. Соответствующий меморандум о стратегическом партнерстве на форуме "Россия зовет!" подписали президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Как говорится в сообщении "Ростелекома", новое СП будет сфокусировано на создании продуктов и оказании услуг на основе обработки и анализа больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Предварительно инвестиции в СП со стороны ВТБ и "Ростелекома" оцениваются в 1 млрд руб.

Теги
РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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