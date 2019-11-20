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Володин: закон об увеличении возмещения по вкладам планируется принять до конца года

Председатель Госдумы отметил, что следующая неделя в работе ГД региональная, и выразил пожелание, чтобы за это время отзыв в Думу поступил

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассчитывают до конца 2019 года принять закон о расширении числа субъектов, включенных в систему страхования вкладов, и увеличении страхового возмещения по вкладам физлиц в ряде случаев и просят правительство ускорить направление в Госдуму отзыва на соответствующий документ. Об этом заявил в ходе дискуссии по итогам обсуждения Госдумой основных направлений денежно-кредитной политики РФ председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратился к полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко с тем, чтобы правительство ускорило направление в Госдуму своего отзыва на соответствующий законопроект, ранее внесенный депутатами. "Александр Юрьевич, мы можем вас попросить, чтобы правительство ускорило нам передачу отзыва, который, как наш коллега [Аксаков] сказал, уже подготовлен, и чтобы вы его направили в адрес Госдумы с тем, чтобы рассмотрели до конца года этот законопроект. Насколько я знаю, ЦБ поддерживает такие предложения", - сказал он.

Володин напомнил, что следующая неделя в работе Госдумы региональная, и выразил пожелание, чтобы за это время отзыв поступил в Госдуму "с тем, чтобы до конца года рассмотреть этот законопроект". "Его ждут и граждане, и благотворительные фонды, и те, кто получил наследство, но эти средства оказались в проблемных банках", - отметил он.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что соответствующий законопроект был внесен в июле 2019 года представителями всех фракций. "Он направлен на увеличение числа субъектов, включенных в систему страхования вкладов, - это товарищества собственников жилья, благотворительные фонды, религиозные организации, садоводческие организации и ряд других", - сказал Аксаков, подчеркнув, что законопроект также предполагает увеличение суммы страхового возмещения до 10 млн рублей в ряде случаев, например, в случае получения наследства.

"Законопроект находится в правительстве, я знаю, что подготовлен уже положительный отзыв, хотел бы, чтобы в понедельник правительство рассмотрело его на комиссии по законопроектной деятельности, и мы могли бы, Вячеслав Викторович, уже в декабре рассмотреть его даже полностью и, может быть, - я в национальном финансовом совете это предлагал - дать ему обратную силу на 2019 год, там всего лишь по сравнению с другими годами около 20 лицензий отозвано и траты из фонда страхования вкладов будут небольшими", - пояснил Аксаков.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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