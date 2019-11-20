Две новые игры про покемонов за три дня побили рекорды продаж для Nintendo Switch

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Две новые игры по мотивам вселенной покемонов - Pokemon Sword и Pokemon Shield всего за три дня продаж побили рекорды продаж для приставки Nintendo Switch. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что за первые три дня продаж, которые стартовали 15 ноября, на территории Японии было продано 1,37 млн копий игр. Подчеркивается, что речь идет только о физических копиях игр без учета цифровых версий, которые можно приобрести и скачать из официального онлайн-магазина компании Nintendo. Поэтому окончательные цифры продаж могут быть значительно выше.

Отмечается, что игры серии также подтолкнули вверх продажи и самой приставки Switch.