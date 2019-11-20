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Две новые игры про покемонов за три дня побили рекорды продаж для Nintendo Switch

По данным агентства Kyodo, за первые три дня продаж на территории Японии было продано 1,37 млн копий игр

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Две новые игры по мотивам вселенной покемонов - Pokemon Sword и Pokemon Shield всего за три дня продаж побили рекорды продаж для приставки Nintendo Switch. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что за первые три дня продаж, которые стартовали 15 ноября, на территории Японии было продано 1,37 млн копий игр. Подчеркивается, что речь идет только о физических копиях игр без учета цифровых версий, которые можно приобрести и скачать из официального онлайн-магазина компании Nintendo. Поэтому окончательные цифры продаж могут быть значительно выше.

Отмечается, что игры серии также подтолкнули вверх продажи и самой приставки Switch.

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Япония
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