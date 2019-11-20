В Петербурге планируют построить дорожную развязку у "Экспофорума"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют построить дорожную развязку у выставочного центра "Экспофорум", где в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Об этом в среду сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"Разговор идет о двух развязках: Южно-Волхонское шоссе, которое соединит Петербургское шоссе с Волхонским, и развязка непосредственно у "Экспофорума". В 2020 году мы будем проводить крупные мероприятия саммиты ШОС и БРИКС, это как минимум 32 делегаций первых лиц, это как минимум 32 кортежа надо обеспечить и безопасность для руководителей этих стран и комфорт для жителей. Мы не можем перекрыть дороги, особенно для тех, кто живет, например, в Пушкине. Для нас принципиально построить эту развязку", - сказал он.

Елин выразил надежду, что мероприятия подобного уровня будут проходить и в дальнейшем - после 2020 года. "Нельзя, чтобы город трясло каждый раз, когда мы проводим какой-то Петербургский экономический форум или большой саммит", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля этого года на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. Как отметил глава государства, из-за увеличения числа участников ряд мероприятий пройдет в Челябинске, но сами саммиты - в Петербурге. При этом заложенные ранее на эти цели средства будут направлены на развитие Челябинска.